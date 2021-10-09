ЗМІ повідомили про невдоволення працівників Facebook політикою компанії

За твердженням The Washington Post співробітники Facebook звільняються через невдоволення політикою компанії, а колишній менеджер по продуктах соцмережі Френсіс Хауген виступила публічно, повідомляє Газета.ru.

Френсіс Хауген робота в Facebook з 2019 року і встигла скопіювати десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень компанії. Після звільнення навесні 2021 року вона відправила анонімні скарги в федеральні органи США, де звинуватила соцмережу в обмані суспільства. Пізніше в сенаті США вона заявила, що компанія стурбована лише власним ростом, наражаючи на небезпеку психічне здоров'я молоді.

«Хоча тільки деякі з колишніх співробітників Facebook висловлювалися публічно, багато сиділи роками за сценою, стурбовані тим, що вони побачили в компанії» , - повідомляє видання.

Усередині компанії співробітники Facebook повідомляли про деморалізацію, пов'язаної з тим, що їх пропозиції щодо поліпшення середовища в ній відкидалися керівництвом. За інформацією видання, багато хто зі співробітників звільнялися, коли оптимізм від бажання змін змінювався песимізмом через їх неможливість.