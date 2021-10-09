Байден "активував" допомогу жертвам "гаванського синдрому"

Президент США Джо Байден підписав закон про допомогу жертвам "Гаванського синдрому". Згідно з ним, постраждалим надаватимуть фінансову підтримку та медичну допомогу на рівні держави, повідомляє РБК-Україна.

За словами Байдена, його адміністрація мобілізує "всі ресурси" уряду США для надання допомоги жертвам. Також Уряд США має намір розібратися в суті цих інцидентів, їх причини та в тому, хто несе відповідальність за такі випадки, передає АВС News.

"Усунення цих інцидентів було головним пріоритетом для моєї адміністрації. Ми використовуємо всі ресурси уряду США, щоб надати першокласну медичну допомогу постраждалим і розібратися в цих інцидентах, в тому числі визначити причину і хто несе відповідальність" , - сказав Байден.

Закон уповноважує директора ЦРУ і державного секретаря США надавати постраждалим співробітникам фінансову підтримку при черепно-мозкових травмах. Також закон вимагає, щоб обидва агентства звітували перед Конгресом США про те, як проводяться виплати постраждалим і чи потрібні додаткові дії для допомоги жертвам.

"Занадто довго державні службовці США та їхні близькі, які постраждали від спрямованих енергетичних атак, позбавлялися допомоги, якої вони потребують і заслуговують. Це неприйнятно" , - сказала сенатор Жанна Шахі, одна зі співавторів закону.

Автор: Наталья Скороход