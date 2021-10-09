У ДР Конго зафіксували зараження Еболою

Перший випадок зараження геморагічною лихоманкою Ебола після оголошення про закінчення останнього спалаху зафіксовано в місті Бені в провінції Північне Ківу Демократичної Республіки Конго (ДРК), повідомляє РИА Новости.

За інформацією місцевого видання Actualité з посиланням на джерела зараження виявлено у чоловіка близько 20 років, який вже помер. У п'ятницю в столиці країни Кіншасі фахівці підтвердили зараження.

Як зазначає видання, виявлення позитивного випадку може свідчити про відновлення епідемії.

Влада ДРК на початку травня оголосила про закінчення в країні 12-го спалаху лихоманки Ебола, за час якої померли щонайменше шестеро людей. Вона почалася в лютому.

Хвороба, викликана вірусом Ебола, - гостра вірусна інфекція, що вражає людей і деякі види тварин. Епідемія Еболи вибухнула в Західній Африці у 2015 році і в основному торкнулася три країни: Гвінею, Сьєрра-Леоне і Ліберію. За даними ВООЗ, під час останньої великої епідемії Еболою заразилися 28,6 тисячі осіб, понад 11,3 тисячі померли.