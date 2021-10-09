Курс валют НБУ на 9 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 9 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 8 жовтня, залишається стабільним на рівні 26.33 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 9 жовтня 2021 року.
Євро не змінився, і його курс склав 30.44 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 9 жовтня 2021 року.
Курс рубля не змінився і склав 3.66 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 9 жовтня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 35.81 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 9 жовтня 2021 року.
Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 28.41 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 9 жовтня 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.70 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 9 жовтня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.331 400
|EUR
|євро
|30.437 800
|RUB
|рубль
|0.366 120
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.810 700
|CHF
|Швейцарський франк
|28.406 500
|PLN
|польський злотий
|6.697 900