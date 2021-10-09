Курс валют НБУ на 9 жовтня

Курс валют НБУ на 9 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 9 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 8 жовтня, залишається стабільним на рівні 26.33 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 9 жовтня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 30.44 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 9 жовтня 2021 року.

Курс рубля не змінився і склав 3.66 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 9 жовтня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 35.81 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 9 жовтня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 28.41 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 9 жовтня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.70 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 9 жовтня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.331 400
EUR євро 30.437 800
RUB рубль 0.366 120
GBP Фунт стерлінгів 35.810 700
CHF Швейцарський франк 28.406 500
PLN польський злотий 6.697 900

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