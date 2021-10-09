Китай і США обговорили скасування санкцій

Віцепрем'єр Держради КНР Лю Хе обговорив з представником США на торгових переговорах Кетрін Тай скасування санкцій і митних зборів, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією Центрального телебачення Китаю під час переговорів Лю Хе також пояснив позиції Пекіна про китайську модель економічного розвитку. Представники Китаю і США висловили основні стурбованості своїх країн і домовилися усувати їх шляхом діалогу.

23 липня стало відомо, що Китай ввів санкції проти колишнього міністра торгівлі США Уілбура Росса і ще шістьох високопоставлених американців. Цей крок став відповіддю на включення до чорного списку Мінфіну США сімох китайських вищих чиновників. Причиною таких заходів з боку Вашингтона стали арешти іноземних підприємців в Гонконзі.

24 липня прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що санкції КНР не зупинять США. Американський уряд, за її словами, готовий продовжити політику обмежень проти Пекіна.