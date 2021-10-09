Німеччина та Франція закликали Польщу дотримуватися правил ЄС

На тлі суперечки Польщі з Євросоюзом з приводу верховенства законів міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас (Heiko Maas) і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан висловили підтримку Європейській комісії (ЄК), повідомляє Deutsche Welle.

"Після того, як стало відомо про рішення польського Конституційного суду від 7 жовтня, ми нагадуємо, що членство в ЄС супроводжується повною і беззастережною відданістю спільним цінностям і правилам" , - йдеться в спільній заяві глав зовнішньополітичних відомств ФРН і Франції, оприлюдненому ввечері в п'ятницю, 8 жовтня.

"Повага до них та їх дотримання повинні бути забезпечені кожною державою-членом, що, зрозуміло, відноситься і до Польщі, яка займає центральне місце в ЄС" , - зазначається в документі.

При цьому підкреслюється, що мова йде не тільки про моральні, а й юридичні зобов'язання.