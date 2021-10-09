У Приват24 з’явилась нова функція

У мобільному застосунку Приват24 з’явилась нова послуга. Тепер там можна замовляти квитки на потяги заздалегідь, щоправда поки що, лише на iPhone, повідомляє Сегодня.

Функція має назву "Моніторинг квитків" і вона допоможе користувачам включити автоматичний пошук і викуп потрібних квитків.

Наприклад, ви не знайшли потрібний вам квиток на потяг, а ввімкнувши та налаштувавши цю функцію застосунок викупить квитки, які Вам потрібно щойно вони з’являться у доступі.

Для того, щоб налаштувати цю функцію потрібно в меню "Сервіси" натиснути "Транспорт", а потім "Поїзд".

У ПриватБанку також повідомили, що нас сьогодні у їх мобільного додатку 13,4 млн активних користувачів.

У Приват24 також можна купити держоблігації, протягом року українці придбали ОВДП через додаток на суму 1,3 млрд грн.

Загалом у ПриватБанку було куплено облігацій на понад 2 млрд грн.