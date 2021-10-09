Нуланд, яка перебуває під санкціями РФ, їде до Москви

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд 11 жовтня відвідає Москву, де зустрінеться з представниками російської влади, повідомляє Украинская правда.

"Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд 11 жовтня вирушить до Москви (Росія) для зустрічі з вищими посадовими особами та іншими співрозмовниками для обговорення низки двосторонніх, регіональних та глобальних питань" , – йдеться в повідомленні Держдепу США.

Зазначається, що 14 жовтня Нуланд відвідає Ліван, а 15 жовтня – Великобританію.

Раніше про можливість візиту Нуланд до Москви повідомляли російські ЗМІ.