Разумков розповів, як "слуги народу" вибачалися перед ним
Десятки народних депутатів від "Слуги народу" вибачалися перед ексголовою Верховної Ради Дмитром Разумковим за "неправильне" голосування. Їх нібито змусили натиснути зелену кнопку "за" відставку спікера, повідомляє РБК-Украина.
Таку заяву сам Разумков зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
За його словами, керівництво фракції та навіть представники ОП "тиснули" на нардепів.
"Сьогодні до мене підійшли близько 50 моїх колег, які вчора проголосували зеленою. І сказали: вибач, але ми так зробили, тому що нас викликали, нас переконували, назвемо це так, що ви повинні проголосувати... У тому числі керівництво фракції, запрошували і в Офіс Президента, це не секрет", - сказав Разумков.
Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Михайло Саакашвілі назвав істину причину, чому він поїхав до Грузії, не дивлячись на загрозу ув'язнення.
Автор: Володимир Костирін