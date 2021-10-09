Tesla Model 3 наздогнала VW Golf з продажу в Німеччині

Німецький авторинок стоїть на порозі знакової зміни лідера: найбільш продаваною в Німеччині легковою машиною може стати американський електромобіль. Новий хіт продажів і в класі "люкс", повідомляє Deutsche Welle.

Розрив склав всього 58 машин. У вересні в Німеччині було зареєстровано 6886 нових автомобілів Volkswagen Golf і 6828 електромобілів Tesla Model 3. Німецькі ЗМІ розцінили цю статистику Федерального автотранспортного відомства (KBA) як яскраве свідчення стрімких змін на автомобільному ринку ФРН і передвісника знакової зміни багаторічного лідера продажів.

Volkswagen Golf / Фото: Vauxford

Сенсація, що назріває полягає в тому, що VW Golf був не просто роками, а десятиліттями найбільш популярним і в буквальному сенсі слова "народним автомобілем" в Німеччині. Ця модель, вперше надійшла в продаж в 1974 році й представлена нині вже восьмим поколінням, навіть дала назву окремої категорії легкових машин: терміном "гольф-клас" стали позначати автомобілі "компактного" або "нижнього середнього класу".

І ось тепер електромобіль середнього класу Tesla Model 3 фактично наздогнав і в найближчі місяці може перегнати на німецькому ринку традиційного бензиново-дизельного лідера продажів. Особливу символічність того, що відбувається додає те, що "Гольфи" виробляють в самій Німеччині, а американські "Тесли" поки все імпортовані: новий завод корпорації Tesla в Грюнхайді під Берліном приступить до виробництва лише в кінці цього або навіть на початку наступного року.

Tesla Model 3 / Фото: Spongebobsqpants

Звичайно, мова поки йде тільки про дані по місяцях. За кількістю зареєстрованих нових автомобілів, куплених або взятих в лізинг за перші три квартали 2021 року VW Golf значно випереджає Tesla 3, не кажучи вже про кількість машин цієї моделі, що роз'їжджають дорогами Німеччини. І тим більше за сумарними обсягами виробництва: за чотири з гаком десятиліття були випущені в цілому понад 35 мільйонів "Гольфів".

VW ID.3 і VW Up серед найбільш популярних електромобілів

Однак для оцінки перспектив важлива не славна історія, а актуальний тренд, і він очевидний. За даними KBA, у VW Golf продажу в минулому місяці в порівнянні з вереснем 2020 року впали на 41%, а у Tesla Model 3 виросли на 146%.

Так що немає нічого дивного в тому, що гігант Volkswagen, що конкурує з Toyota за титул найбільшого автобудівника світу, бачить в корпорації Tesla дуже серйозного конкурента, а тому разом зі своїми дочірніми компаніями активно нарощує контрнаступ на ринку повністю електричних автомобілів (Battery Electric Vehicle, BEV).

VW ID.3 / Фото: Vauxford

Так, в серпні в Німеччині лідером продажів серед BEV, який зумів обігнати Tesla Model 3, був VW ID.3. Цей електромобіль "гольф-класу" офіційно запустили у виробництво в кінці 2019 року, але в широкий продаж він реально надійшов восени 2020 року. А в липні, травні, квітні та лютому цього року найбільш продаваним електромобілем на німецькому ринку був інший "Фольксваген" - VW Up з класу "міні".

Porsche Taycan тіснить Mercedes S-класу

Тим часом в класі "люкс" за лідерство бореться входить в концерн Volkswagen компанія Porsche. У вересні їй вдалося домогтися у себе на батьківщині, в Німеччині, досить символічної перемоги. У найдорожчому і престижному сегменті автомобільного ринку, в якому дотепер впевнено лідирувала модель Mercedes S-класу з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), найбільш продаваним автомобілем вперше став випускається з кінця 2019 року повністю електричний Porsche Taycan.