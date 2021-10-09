В Україні 15 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину

В Україні вже 15 областей відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки. У порівнянні з минулим днем, 8 жовтня, список поповнився ще двома регіонами, повідомляє Обозреватель.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

За добу ситуація погіршилася в Київській і Львівській областях.

Так, в Донецькій області ліжка з підведеним киснем заповнені на 65,2% при максимально допустимому показнику в 65%. Рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 перевищено в таких регіонах: Дніпропетровщина, Донеччина, Житомирщина, Запоріжжя, Луганщина, Львівщина, Сумщина, Харківщина, Херсонщина і Буковина.

Найгірша ситуація в Харківській (90,6 осіб на 100 тис. населення) та Херсонській (88,2) областях. Нагадаємо, що норма госпіталізацій – менш ніж 60 людей на 100 тис. жителів регіону.

Динаміка рівня госпіталізацій перевищила допустимі показники в 50% в Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Додамо, що необхідну кількість тестувань на коронавірус проводять у всіх регіонах України. При цьому допустимий рівень захворюваності значно перевищено в усіх областях, найгірша ситуація в Чернівецькій і Луганській (в 10 разів) і Сумській (в 7 разів) областях.