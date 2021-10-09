Найкращі фігуристи Росії програли американцеві, що впав

Сенсацією завершилися одиночні виступи чоловіків на престижному міжнародному турнірі з фігурного катання серії "Челленджер", який проходить у фінському Еспоо. Найсильніші спортсмени Росії не змогли перемогти, посiвши всі місця, крім першого, повідомляє Обозреватель.

Трійка призерів

Найкращим став Джейсон Браун. 26-річний американець після першого дня турніру посідав друге місце. У довільній програмі Браун не виконав жодного четверного стрибка, впав з потрійного акселя, але у підсумку піднявся на перше місце.

Джейсон Браун

Представник США здобув перемогу завдяки фантастичній оцінки за компоненти – 92,02 бала. Різниця між оцінками за техніку і компоненти склала аж 13 балів, що дуже рідко зустрічається в чоловічому фігурному катанні.

Турнір серії "Челленджер". Еспоо, Фінляндія

Чоловіки. Підсумкове становище

1. Джейсон Браун (США) – 262,52.

2. Михайло Коляда (Росія) – 256,98.

3. Дмитро Алієв (Росія) – 249,25

Призери турніру

Сайт пропонує вашій увазі відео з виступом трійки призерів.