Найкращі фігуристи Росії програли американцеві, що впав
Сенсацією завершилися одиночні виступи чоловіків на престижному міжнародному турнірі з фігурного катання серії "Челленджер", який проходить у фінському Еспоо. Найсильніші спортсмени Росії не змогли перемогти, посiвши всі місця, крім першого, повідомляє Обозреватель.
Найкращим став Джейсон Браун. 26-річний американець після першого дня турніру посідав друге місце. У довільній програмі Браун не виконав жодного четверного стрибка, впав з потрійного акселя, але у підсумку піднявся на перше місце.
Представник США здобув перемогу завдяки фантастичній оцінки за компоненти – 92,02 бала. Різниця між оцінками за техніку і компоненти склала аж 13 балів, що дуже рідко зустрічається в чоловічому фігурному катанні.
Турнір серії "Челленджер". Еспоо, Фінляндія
Чоловіки. Підсумкове становище
1. Джейсон Браун (США) – 262,52.
2. Михайло Коляда (Росія) – 256,98.
3. Дмитро Алієв (Росія) – 249,25
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