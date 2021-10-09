Ротації в Кабміні можуть торкнутись трьох-п’яти людей — Арахамія

Верховна рада планує провести перестановки в Кабміні, крісла можуть втратити від трьох до п'яти міністрів, повідомляє Деловая столица.

Арахамія зазначив, що кадрові питання в Кабміні планують розділити на "два транші".

"Ми говорили, що це може бути три-чотири, можливо, три-п'ять осіб. Потрібен просто час, щоб провести співбесіди, висунути кандидатів, надати їм можливість подати документи, декларації та інше, і потім вже голосувати в залі (парламенту — ред.)" , — сказав він.

Глава фракції "Слуга народу" додав, що питання ротацій в Кабміні вирішили відтермінувати, бо на порядку денному була відставка глави Ради.