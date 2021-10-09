Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає безготівковий долар прискорив падіння і практично кожен день (крім понеділка) оновлював річний мінімум. Національний банк щодня проводив інтервенції з купівлі доларів, причому іноді виходив на ринок двічі на день.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 4 жовтня на позначці 26,55/26,69 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Нерезиденти цього дня майже закінчили конвертувати отримані дивіденди, попит на валюту став менше пропозиції, і котирування пішли вниз, опустившись до сильного рівня підтримки 26,50 гривень. На наступний день рівень був пробитий, долар продовжив падіння, встановивши новий річний мінімум, а Національному банку довелося виходити з великою покупкою на рівні 26,395 гривень, щоб хоча б загальмувати стрімке зміцнення гривні.

Подібна ситуація повторилася і в наступні дні: в середу Національний банк купував валюту за ціною 26,315 гривень, в четвер - з 26,30 гривень, а в п'ятницю несподівано для всіх підняв ціну викупу на 4,5 копійки, до 26,345 гривень. Така поведінка регулятора здивувало і схвилювало ринок; імпортери вирішили, що Нацбанк таким чином позначив можливе «дно», і збільшили покупки, що в підсумку призвело до зростання на кілька копійок протягом дня.

Закрили тиждень на позначці 26,351/26,38 гривень - на 26,9 копійок на покупці і на 26 копійок на продаж нижче, ніж тижнем раніше. Національний банк за тиждень купив 228 млн доларів, не продавши при цьому ні цента.

Готівковий курс долара протягом тижня подешевшав на 30 копійок. Вранці понеділка 4 жовтня в обмінниках Києва долар продавали по 26,63-26,64 гривень, а ввечері четверга 7 жовтня - по 26,33-26,34 гривень. У п'ятницю 8 жовтня, відреагувавши на зростання на міжбанку, готівковий долар додав в ціні 3 копійки: до вечора гуртові обмінники столиці продавали його по 26,36-26,37 гривень.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня продовжив падіння і в середу досяг позначки 1,1528 долара, встановивши новий річний мінімум щодо долара США, але до кінця тижня відвоював частину втрат. Закрили тиждень на рівні 1,1573 - на 21 пункт нижче, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні за тиждень опустився ще на 46 копійок. Вранці понеділка 4 жовтня євро продавали по 30,85-30,86 гривень, а в п'ятницю 8 жовтня - по 30,39-30,40 гривень.

Російський рубль протягом тижня, що минає виріс щодо американського долара з 73 до 71,65 рублів за долар на тлі стрибка світових цін на нафту до 83,5 доларів за барель і енергетичної кризи в Європі, що наростає. Закрили тиждень на позначці 71,775 рубля за долар - на 91 копійку краще, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль в столиці протягом тижня стабільно торгувався в межах 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Наступного тижня міжбанківський валютний ринок зможе повноцінно працювати тільки два дні - у вівторок і середу. У понеділок, у зв'язку зі святкуванням в США Дня Колумба, всі операції будуть проводитися за схемою ТОМ (з розрахунками на наступний день), що не дуже люблять учасники торгів. А з четверга почнуться офіційні вихідні у зв'язку зі святкуванням Дня захисника України. Тому в ці два дні та продавці, і покупці валюти постараються попрацювати максимально інтенсивно; особливо активним буде вівторок. Національний банк продовжить пильно спостерігати за ринком, бувши готовим будь-якої миті прийти на допомогу з інтервенцією. Потік валюти від експортерів агропродукції буде лише збільшуватися, тому передумови для продовження зміцнення гривні і, відповідно, падіння котирувань безготівкового і готівкового долара збережуться. Готівковий долар на наступному тижні буде торгуватися в діапазоні 26,15-26,55 гривень.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро в світі зробить ще одну спробу повернутися до пробитому раніше рівню 1,1700. Діапазон коливань євро залишаємо колишнім: 1,1470-1,1740 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 30,00 до 30,80 гривень за один євро.

Російський рубль на наступному тижні буде обживати новий коридор 71,00-73,00 рубля за долар. В Україні готівковий рубль будуть все так же продавати в межах діапазону 3,60-3,70 гривні за 10 російських рублів.