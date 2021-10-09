Альбом українського гурту вилучили зі Spotify, а потім повернули

Альбом українського гурту "Пирятин" "Атентат" вилучали з музичного стрімінгового сервісу Spotify після скарги росіян. Тепер музиканти кажуть, що ситуацію владнали, повідомляє УНИАН.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці гурту в Facebook.

Першим зі скаргою у соцмережі виступив російський письменник, скандальний міжнародний бойовик "ЛДНР", Захар Прілєпін. Росіянину не сподобалося, що у тексті пісень альбому, який йому скинули "прихильники" з сервісу Яндекс.Музыка, громадян Росії називають "м*скалями".

Згодом лідер гурту Іван Семесюк заявив у Facebook﻿, пісню, про яку писав Прілєпін, видалили зі Spotify і Deezer.

"З подачі відомого міжнародного терориста Захара Прілєпіна нашу "Арту" завалили масовими скаргами. Весь цей час пісня була доступна також й на російській Яндекс.Музыка, тому люди доброї волі, які все ж таки трапляються в Росії, теж могли тихо радіти під гімн українських артилеристів" , – написав Семесюк.

Він пояснив, що "Арта" народилася у відповідь на прямий запит українських бійців – "запит на бадьору пісню без скиглення та пафосної нудотини, без молитв, янголів та хлопчиків, натомість з мочиловом лаптєй".

Музикант зауважив, що тільки на YouTube пісня має понад мільйон переглядів.

Зазначається, що альбом наразі вдалося повернути на платформу через несподіване заступництво офісу Східної Європи у Москві. У гурті кажуть, що дистриб’ютору вдалося пояснити американцям, що слова "кац*п" є синонімом жаргонізму "gringo".