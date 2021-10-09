Навіщо заморожувати картоплю фрі: секрет від "МастерШеф"

У мережі часто можна натрапити на інформацію, що досвідчені кулінари заморожують картоплю фрі перед смаженням. Нібито це додає додаткової хрусткості та насиченості, повідомляє Обозреватель.

В ексклюзивному коментарі, шеф-кухарка та переможниця кулінарного проєкту МастерШеф "Професіонали-3"﻿ Елеонора Баранова підтвердила цю інформацію і додала, що такий спосіб приготування картоплі фрі дійсно досить часто практикують.

Як повідомляє експертка, головна перевага такого способу полягає у тому, що продукт уже не потрібно завчасно готувати. А це зі свого боку значно заощаджує час. До того ж, не залишає значних відходів та якогось бруду на кухонній поверхні.

Важливо лише пам'ятати про такі важливі моменти: перед смаженням картоплю фрі в жодному разі не потрібно розморожувати, щоб потім класти у фритюр. Інакше є ризик втрати золотистої та хрусткої скоринки.

А ще кухарі не рекомендують солити вже приготовлену страву. Адже вона швидко стає м`якою і втрачає весь свій смак.

Нарізати картоплю потрібно однаковими шматочками. Джерело: Pixabay

Як готують картоплю фрі до замороження

Насправді, нічого тяжкого немає і процес відбувається за однією схемою: картоплю попередньо очищують, ретельно миють та нарізають шматочками. Немає різниці, яку саме нарізку використовуватимуть, головне, аби всі брусочки були приблизно однакової форми та товщини.

Далі продукт проходить коротке бланшування: орієнтовно 2 хвилини. Після чого, овоч висушують, викладають на плоску посудину, застелену пергаментом, та поливають соняшниковою олією. На кінцевому етапі й уже тоді, як картопля замерзне, її переміщують у пакети для тривалого зберігання. Термін придатності становить орієнтовно 6 місяців.