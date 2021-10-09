МОЗ взявся за розвиток телемедицини

Завдяки впровадженню телемедичних технологій лікарі зможуть проводити консультації з пацієнтами дистанційно, швидко обмінюватися інформацією і проводити відеоконсіліуми, повідомляє Кореспондент.

Міністерство охорони здоров'я України розпочало роботу з розвитку телемедичних технологій і послуг, які покликані поліпшити доступ українців до медичних послуг та підвищити їх якість, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, телемедичні технології і сервіси повинні поліпшити доступ до медичних послуг для маломобільних груп населення, а також тих пацієнтів, які проживають у віддалених регіонах країни.

Відзначається, що завдяки впровадженню телемедичних технологій і сервісів лікарі зможуть проводити консультації з пацієнтами дистанційно, швидко обмінюватися інформацією, проводити консиліуми у вигляді відеоконференцій і оперативно приймати рішення в критичних ситуаціях.

В умовах боротьби з пандемією COVID-19 онлайн-інструменти можуть вирішувати нові важливі завдання, а саме - гарантувати безпечний контакт лікарів і пацієнтів, не обмежуючи їх у своєчасному і якісному наданні медичних послуг.

"Світова практика на прикладі пандемії COVID-19 показує, що телемедицина - це дійсно ефективний інструмент в профілактиці, діагностиці та лікуванні пацієнтів. Це синергія сучасних інформаційних технологій та медичної допомоги, що сприяє створенню нової якості медичних послуг", - заявив начальник відділу управління проектами та програмами ДП Електронне здоров'я Вадим Терентюк.

Як відзначили в МОЗ, електронна система охорони здоров'я вже сьогодні застосовує частину з цих сервісів в деяких областях України та показує свою ефективність. Зокрема, з запуском телемедичних технологій в Одеській області не тільки знизилися показники інфарктів поза терапевтичного вікна, але і покращилася якість їх лікування в цілому.

МОЗ за підтримки стейкхолдерів та іноземних партнерів планує і надалі впроваджувати новітні технології в систему охорони здоров'я.