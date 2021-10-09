Bellingcat включили в список "іноземних агентів" в Росії

Російський Мін’юст включив у реєстр ЗМІ, які є "іноземними агентами", проект розслідувачів Bellingcat, повідомляє УНИАН.

Відповідна інформація з’явилась на сайті міністерства.

При цьому, на відміну від решти ЗМІ, проект не має ні юридичної, ні фізичної присутності на території РФ.

Наразі у переліку 85 Засобів масової інформації, включно з "Радіо Свобода", "Голос Америки", "Крым. Реалии", The Insider, що займається розслідуваннями статків російських чиновників, та зареєстрованою у Нідерландах компанією "Stichting Bellingcat.

У Bellingcat﻿ на дії Росії відреагували.

"Ми зауважуємо рішення Мін’юсту Росії сьогодні назвати Bellingcat іноземним агентом. Проте, на відміну від більшості інших "іноземних агентів", Bellingcat не має ні юридичної, ні фізичної присутності у Росії. Ми – фонд, зареєстрований у Нідерландах без співробітників у Росії" , – йдеться у повідомленні.

Також у проекті пояснили, що таким чином Кремль, імовірно, хоче обмежити цитування розслідувань Bellingcat російськими ЗМІ.

Bellingcat — веб-сайт журналістських розслідувань, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел. Заснований британським журналістом і колишнім блогером Еліотом Гіґґінсом.

Одним із найважливіших проєктів Bellingcat є дослідження збиття рейсу Malaysia Airlines Flight 17 в Україні. Групою Bellingcat встановлено, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", яким було збито літак, входив до складу 53-ї зенітно-ракетної бригади ЗС РФ, що базується в місті Курську.

31 травня 2015 група Bellingcat випустила доповідь про фальсифікації російським Міністерством оборони супутникових фотографій, на яких нібито зафіксовано розташування "українських" ЗРК "Бук".

Сайт групи Bellingcat опублікував 23 лютого 2016 року новий звіт, у якому назвав підозрюваних в атаці на МН-17, які могли бути причетні до катастрофи малайзійського "Боїнга", збитого 17 липня 2014 року в Донецькій області.