Ведучий "Битви екстрасенсів" ледь не загинув містичним образом

Український ведучий Павло Костіцин у програмі "Відверто.LIVE" розповів, що ледь не загинув під час відпочинку на Балі, повідомляє УНИАН.

За словами зірки, він багато разів був на межі життя і смерті. Але останній інцидент, який стався кілька років тому на Балі, його взагалі вибив з колії. Виявляється, що якимось містичним образом хвилею потягнуло Павла в море і він ледь не потонув. І це при тому, що він відмінно плаває і навіть вміє затримувати дихання під водою.

"І ось у найвідповідальніший момент, коли я починаю думати про те, що я не вилізу на ці скелі або травмуюся і помру від втрати крові... Як на килимі-літаку, як у казці, хвиля бере мене і на плоский камінь ніжками ставить. І навіть жодної подряпини, нічого" , - додав ведучий.

Хто такий Павло Костіцин

Павло Костіцин - український телеведучий, шоумен і актор, режисер-постановник. З жовтня 2007 року веде реаліті-шоу "Битва екстрасенсів" на телеканалі СТБ.

З березня 2010 року веде "Містичні історії з Павлом Костіциним". З 2009 року Павло Костіцин відомий як шоумен і ведучий щорічних церемоній нагородження українського рейтингу народних уподобань "Фаворити успіху".