США та ЄС розчаровані затримкою в обранні керівника САП
Європейський союз та США закликали відновити роботу комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Затримка підриває роботу антикорупційних органів, повідомляє РБК-Україна.
"ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні", - йдеться в повідомленні.
ЄС та США закликали відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок.
"Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами", - зазначили в посольстві США.
Автор: Олександр Білоус