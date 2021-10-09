В "Приват24" стався збій: платежі не проходять

У Приватбанку 9 жовтня стався технічний збій. В результаті в "Приват24" платежі проходять із затримкою, в фінансовій установі пропонують не робити повторні платежі, повідомляє Обозреватель.

Про це нам повідомив представник фінустанови Олег Серга. Так, якщо під час спроби провести платіж система "зависла", робити повторний платіж не потрібно. Він відбудеться із запізненням. Якщо зробити повторний переклад, то гроші переведуть на карті.

Інформацію про тимчасове технічний збій також підтвердили і на гарячій лінії банку. Що саме сталося, в фінансовій установі не розповідають. Однак при цьому обіцяють найближчим часом проблему вирішити.

При цьому слід пам'ятати, що у клієнтів банку є можливість здійснювати платежі альтернативним способом. Варіантів кілька:

SMS-банкінг. Працює не з усіма картами і не всіма типами платежів, але дозволяє поповнити мобільний рахунок або перевести гроші на карту. Для цього потрібно відправляти SMS на номер 3700, в тексті повідомлення повинні міститися певні команди.

Платежі по телефону. Щоб скористатися послугою, потрібно зателефонувати на номер 3700. Робити це обов'язково з того номера, який прив'язаний до карти ПриватБанку. У голосовому меню автовідповідача є пункт "Платежі по телефону". Подальші інструкції надасть робот.

Відзначимо, схожий збій стався в банку буквально кілька тижнів тому. Тоді клієнти не могли потрапити в додаток Приват24.