Онлайн-шахрайство: як українців дурять в інтернеті

Аналітики OLX проаналізували, хто найчастіше стає жертвою онлайн-шахраїв в розрізі місця проживання, статі і віку, повідомляє UBR.

Жителів великих міст в 1,5 рази частіше, ніж інших українців, атакують через фішинг - коли шахраї отримують доступ до логінів і паролів. У той же час українці з сіл часто стикаються з продажем неіснуючого товару за передоплатою. Про це свідчать дані аналітиків OLX, які опитали 25 тис. Користувачів інтернету.

Таким чином, місце проживання сильно впливає на тип шахрайства. Наприклад, жителі райцентрів на третину частіше за інших стикаються з підробленими квитанціями про оплату.

Якщо говорити про конкретні містах, то в Києві найпоширенішим типом афери є фішинг - 36% від усіх видів онлайн-шахрайства. У той же час в Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові половина випадків пов'язана з передоплатою неіснуючого товару. Всього з такими зловмисниками зіткнулися 57% українців у віці від 46 до 65 років.

Близько 80% випадків онлайн-шахрайства відбуваються в месенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp). Однак в Україні також існує схема обману за допомогою SMS. Найчастіше таким методом аферисти атакують пенсіонерам, яким повідомляють про "виграші в лотерею", "нових умовах тарифу" або "правила карантину".

В цілому городяни більше знають і дотримуються правил кібербезпеки - близько 42% респондентів. У той час як в селах таких тільки 33%. При цьому в поліцію готовий звертатися тільки кожен десятий потерпілий.

Що стосується віку, то однією з найбільш уразливих груп є молодь, яка проводить багато часу в мережі. За даними OLX, кожен третій українець у віці 18-25 років потрапляє на фішинг, а кожен четвертий втратив гроші після переходу за підробленою посиланням на сайт-двійник. Українці у віці 65+ в 2 рази частіше "ведуться" на схему з підставним кур'єром і в 1,5 рази частіше за інших стикаються з фейковий скриншотами про оплате