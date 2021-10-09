Меган Маркл влаштувала публічну суперечку з принцом Гаррі

Зазвичай принц Гаррі і його дружина Меган Маркл не дозволяють собі показувати емоції на публіці, проте герцогиня Сассекська довела чоловіка під час ділової поїздки, повідомляє УНИАН.

Предметом суперечки стали хрестини їхньої дочки Лілібет. Постояльці розкішного ($8 тис. за ніч) готелю в Нью-Йорку стали свідками багатогодинної сварки між Меган і Гаррі. Як виявилося, принц не захотів хрестити їхню дочку Лілібет у Великобританії, на очах королеви Єлизавети II, тоді як Маркл наполягала саме на цьому.

"Меган Маркл наполягає на такому хрещенні і вважає, що зможе переконати королеву офіційно дати своїм дітям титули принца і принцеси. Гаррі переконаний, що в такому випадку катастрофа неминуча, йому потрібен час, щоб залагодити це питання", - передає портал News.﻿In .

Крім того, британське джерело повідомило, що принц Гаррі в ході суперечки розкритикував надто дорогі наряди своєї дружини, через що Меган Маркл "вигнала" чоловіка із запланованої вечері, передає﻿ popcornnews.

В липні стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл, які 4 червня стали батьками дочки Лілібет Діани, планують незабаром її охрестити. Близькі друзі пари повідомили, що подружжя хоче зробити церемонію у Віндзорі.

Після цього, в серпні ЗМІ повідомили, що Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл не будуть хрестити дочку Лілібет в Лондоні в присутності королеви Єлизавети II. Герцог і герцогиня Сассекські вирішили провести обряд в Каліфорнії. Тим часом, на початку жовтня стало відомо про те, що старший брат Гаррі принц Вільям виступив проти хрещення своєї племінниці в Лондоні.

"Ні, ми думаємо, що цього не станеться. Це була не дуже хороша ідея" , - передав портал Express слова принца Вільяма.

Однак, остаточне рішення про хрестини Лілібет поки не прийнято.