12 країн ЄС закликали забезпечити зовнішні кордони від міграції

Міністри внутрішніх справ 12 східних країн Європейського союзу звернулися зі спільним листом до Єврокомісії, в якому закликали прискорити зміни у сфері захисту зовнішніх кордонів і міграції, повідомляє Деловая столица.

Лист ініціювала міністерка внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте.

У ньому наголошується на необхідності посилення захисту зовнішніх кордонів ЄС, запобігання зловживанням системою надання притулку в ЄС з боку недемократичних режимів і виділення коштів ЄС на будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

Лист підписали також міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Польщі, Словаччини та Угорщини – майже усіх країн, розташованих на східному прикордонні ЄС.

"Ми стикаємося з феноменальною гібридною атакою, організованою білоруським режимом, але ця криза ще раз показала, що ми можемо об'єднатися в пошуку ефективних рішень. З самого початку міграційної кризи ми отримали від країн Євросоюзу всіляку допомогу — експертну, фінансову та гуманітарну. Я вірю, що разом ми знайдемо швидкі політичні рішення, яких від нас чекають народ Литви і жителі всієї Європи" , — заявила Білотайте.

У листі міністри привітали рішення Європейської комісії розглянути питання про зміцнення правової бази ЄС і включення в план дій оперативних, правових, дипломатичних та фінансових заходів по реагуванню на нелегальну міграцію і її запобігання.

Міністри також підкреслюють необхідність швидких і конкретних рішень на рівні ЄС для боротьби з нелегальною міграцією та іншими гібридними погрозами.

За їх словами, для забезпечення цілісності та ефективного функціонування Шенгенської зони всі зовнішні кордони ЄС повинні бути захищені на максимальному рівні. Тому в Шенгенському прикордонному кодексі необхідно встановити чіткі правила дій, які країни можуть зробити в разі нелегальної міграції та інших гібридних загроз.

У листі також згадується необхідність "додаткового і адекватного фінансування з бюджету ЄС" для зведення огорожі.

У ньому також говориться, що слід розглянути питання про подальшу розробку загальних стандартів прикордонного контролю ЄС і, зокрема, спостереження за зовнішніми кордонами.