12 країн ЄС закликали забезпечити зовнішні кордони від міграції

12 країн ЄС закликали забезпечити зовнішні кордони від міграції

Міністри внутрішніх справ 12 східних країн Європейського союзу звернулися зі спільним листом до Єврокомісії, в якому закликали прискорити зміни у сфері захисту зовнішніх кордонів і міграції, повідомляє Деловая столица.

Лист ініціювала міністерка внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте.

У ньому наголошується на необхідності посилення захисту зовнішніх кордонів ЄС, запобігання зловживанням системою надання притулку в ЄС з боку недемократичних режимів і виділення коштів ЄС на будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

Лист підписали також міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Польщі, Словаччини та Угорщини – майже усіх країн, розташованих на східному прикордонні ЄС.

"Ми стикаємося з феноменальною гібридною атакою, організованою білоруським режимом, але ця криза ще раз показала, що ми можемо об'єднатися в пошуку ефективних рішень. З самого початку міграційної кризи ми отримали від країн Євросоюзу всіляку допомогу — експертну, фінансову та гуманітарну. Я вірю, що разом ми знайдемо швидкі політичні рішення, яких від нас чекають народ Литви і жителі всієї Європи", — заявила Білотайте.

У листі міністри привітали рішення Європейської комісії розглянути питання про зміцнення правової бази ЄС і включення в план дій оперативних, правових, дипломатичних та фінансових заходів по реагуванню на нелегальну міграцію і її запобігання.

Міністри також підкреслюють необхідність швидких і конкретних рішень на рівні ЄС для боротьби з нелегальною міграцією та іншими гібридними погрозами.

За їх словами, для забезпечення цілісності та ефективного функціонування Шенгенської зони всі зовнішні кордони ЄС повинні бути захищені на максимальному рівні. Тому в Шенгенському прикордонному кодексі необхідно встановити чіткі правила дій, які країни можуть зробити в разі нелегальної міграції та інших гібридних загроз.

У листі також згадується необхідність "додаткового і адекватного фінансування з бюджету ЄС" для зведення огорожі.

У ньому також говориться, що слід розглянути питання про подальшу розробку загальних стандартів прикордонного контролю ЄС і, зокрема, спостереження за зовнішніми кордонами.

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