На PlayStation можуть з'явиться безкоштовні гри

На консолях Sony може з'явитися сервіс з бібліотекою безкоштовних ігор, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише видання Trusted Reviews.

Журналісти зробили такий висновок на основі інтерв'ю генерального директора PlayStation Джима Райана (Jim Rayan) виданню GameIndustry. У замітці згадується цитата Райана, який сказав, що хотів би, щоб на платформі PlayStation ігри були схожі на фільми і музику, тобто доступні в форматі бібліотеки.

Автори вважають, що таким чином підприємець натякає на можливу появу на PlayStation бібліотеки з безкоштовними іграми в форматі підписки.

"Я також хотів би побачити світ, в якому іграми, які ми робимо на PlayStation, зможуть насолоджуватися багато десятків мільйонів людей. Можливо, сотні мільйонів людей", - цитують Райна журналісти .

"Sony як і раніше натякає, що на горизонті з'явиться конкурент Xbox Game Pass від Microsoft", - відзначили ентузіасти .

Сервіс Game Pass від Microsoft був запущений в 2017 році. Він відкриває геймерам на Xbox і ПК доступ до кількох десятків ігор за одну щомісячну ціну підписки. Також в сервісі публікуються ексклюзиви Microsoft і надається функція онлайн-ігор. У Sony є сервіс PlayStation Now, в якому також є безкоштовні тайтли, проте їх кількість обмежена.