Зеленський відреагував на затримку в обранні керівника САП

Володимир Зеленський відреагував на затримку роботи з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Президент України заявив, що члени комісії повинні виконувати свій обов’язок, повідомляє РБК-Україна.

"Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом" , - написав президент.

Відзначимо, 9 жовтня комісія не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів.

Автор: Олександр Білоус