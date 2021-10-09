iPhone зможуть управляти кліматом автомобіля

Apple працює над новим проектом, який виведе можливості CarPlay на новий рівень. Система, інтегруюча інтерфейс iPhone в «мультімедійку» машини, отримає доступ до безлічі функцій і зможе керувати кліматичною установкою і сидіннями автомобiля, повідомляє Autoconsulting.

На сьогоднішній день проект під кодовою назвою IronHeart знаходиться на ранній стадії.

За даними джерел, система буде здатна вимірювати температуру всередині і зовні автомобіля, управляти аудіосистемою, електроприводом сидінь і підлокітників, отримає доступ до спідометра і тахометра, а також зможе стежити за рівнем палива.

Таким чином, готується версія CarPlay охопить практично весь автомобіль і зведе нанівець необхідність переключатися між інтерфейсом Apple і вбудованою системою. Такий крок зробить взаємодію з машиною більш зручним для власників iPhone, проте може стати не надто популярним серед автовиробників, вважають в Bloomberg.

Представлену в 2014 році систему CarPlay на сьогоднішній день підтримують понад 600 автомобілів. Вона і раніше намагалася вийти за межі інформаційно-розважального функціоналу: в 2019 році з оновленням CarPlay початку взаємодіяти з цифровими панелі приладів, а роком пізніше з'явилася CarKey, що дозволяє відмикати автомобіль за допомогою iPhone або годин Apple Watch. Крім цього, iPhone навчився стежити за місцем розташування електрокара і за рівнем заряду його батареї.

Автокомпанії неохоче дозволяють Apple брати під контроль всі нові системи. Так, можливість використання CarPlay на інших екранах підтримують тільки кілька марок, включаючи BMW і Volkswagen, а CarKey знайшла відгук тільки у BMW.

Що стосується власного автомобіля Apple, про який компанія не публікує ніякої інформації, то його дебют навряд чи відбудеться в найближчі роки. На даний момент автомобільний проект очолює Кевін Лінч, розробник програмного забезпечення для Apple Watch. Крім нього, над ним працюють кілька колишніх топ-менеджерів Tesla і Ульріх Кранц, який перейшов з підрозділу електромобілів BMW. У вересні повідомлялося про можливу операцію з Toyota, що стосується акумулятора первістка Apple.