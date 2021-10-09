В Європарламенті допустили можливість блокування виплат Польщі

Глава Європарламенту Давид Сассолі закликав розглянути питання про блокування виплат Польщі з бюджету ЄС. На цьому тижні польський Конституційний суд визнав перевагу національного законодавства над європейським правом, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Єврокомісія веде з владою Польщі переговори щодо основоположних принципів, недотримання яких може заблокувати затвердження плану відновлення країни.

"Європейський парламент боровся за прийняття постанови про розподіл бюджету (ЄС - ред.) залежно від дотримання принципу верховенства права. Думаю, що прийшов час оцінити його конкретне застосування" , - пояснив він додавши, що йде наступ на цінності ЄС і потрібна "дуже жорстка реакція".

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав верховенство національного законодавства над європейським правом. В ЄС назвали це рішення викликом принципам Союзу і пообіцяли вжити заходів.

Відзначити, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи рішення Конституційного суду, заявив, що його країна не планує виходити з ЄС.

Автор: Дмитро Кузнецов