На український ринок вийдуть електричні вантажівки

Найближчим часом в Україні повинні стартувати продажi малотоннажних електричних вантажівок JAC N55EV. Це перший вихід беземісійних комерційних автомобілів такого класу на український ринок, повідомляє Автоцентр.

Нові машини дизайном кабіни схожі на своїх дизельних «побратимів» - N56, та й повна маса у них схожа - 5500 і 5600 кг відповідно. А ось споряджена маса відрізняється - N55EV майже на тонну важчий - 3095 і 2155 кг відповідно. Проте, електрична модель здатна перевозити до 2400 кг вантажу на відстань до 210 км - саме такий запас ходу по циклу NEDC обіцяє виробник.

Електродвигун розвиває максимальний крутний момент в 415 Нм і забезпечує пристойну динаміку розгону - від 0 до 80 км/год всього за 8 сек. Максимальна швидкість обмежена 90 км/год. Машина також розрахована на подолання підйомів крутизною до 30%.

Батареї можна зарядити від 0 до 80% ємності всього за годину, використовуючи станцію потужністю 120 кВт, або за чотири години від 30-кілловаттной. Активне використання режиму рекуперації в процесі гальмування дозволяє збільшити запас ходу на 10-20%.

Експлуатація JAC N55EV обходиться набагато дешевше дизельного. Причому це стосується не тільки сервісного обслуговування, а й безпосередньо витрат на паливо, які знижуються в 4,5 рази.

Для прикладу візьмемо дані, які наводить офіційний імпортер з Гонконгу. На один кілометр пробігу аналогічна машина з ДВС витрачає 2,25 місцевих долара (7,6 грн), електрична-всього 0,49 (1,65 грн). Таким чином, JAC N55EV економить 1,76 долара (близько 6 грн) на кілометрі, що при пробігу в 60 тис. км складає вже 357 тис. грн, а при 180 тис. км і зовсім виливається в круглу суму в 1 млн 70 тис . грн. Навіть якщо врахувати, що вартість одного літра дизельного палива складає 17 місцевих доларів (58 грн), то результат все одно вражає.