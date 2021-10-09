136 країн домовилися про введення "глобального податку"

Міністр фінансів Франції Брюно ле Мер заявив, що цифрові гіганти нарешті будуть вносити справедливий податковий внесок в ті країни, де вони заробляють, повідомляє УНІАН.

Країни Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) досягли домовленості про введення єдиного 15-відсоткового податку на діяльність глобальних корпорацій.

Всього до домовленості приєдналися 136 країн зі 140, які брали участь в переговорах, повідомляє Еuronews. На частку цих 136 країн припадає понад 90% світового ВВП.

Відзначається, що реформа торкнеться сотні найбільших компаній і дозволить перерозподілити $125 млрд.

Зокрема, згідно з угодою, технологічні гіганти, подібні Amazon, Facebook будуть зобов'язані платити податки в країнах, де продаються їх товари, навіть якщо вони не мають там фізичної присутності.

Міністр фінансів Франції Брюно ле Мер заявив, що угода відкриває дорогу до "справжньої податкової революції XXI століття".

"Це революція, оскільки назад ми вже не повернемося. Це податкова революція, оскільки вона зробить оподаткування більш справедливим. Цифрові гіганти нарешті будуть вносити справедливий податковий внесок в ті країни, де вони заробляють", - підкреслив він.

Угода повинна заробити в повній мірі до 2023 року, передає Голос Америки.

Документ зазнав різкої критики з боку міжнародного об'єднання Oxfam, яке займається проблемами бідності. За словами його представників, угода виявилася "беззубою": передбачені в ній параметри занадто низькі, тому для бідних країн практично нічого не зміниться, хоча саме в їх інтересах, теоретично, реформа і реалізується.