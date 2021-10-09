Топ-10 кращих плагін-гібридних автомобілів бізнес-класу

Автомобілі з плагін-гібридними силовими установками стають все більш популярними. Вони екологічніше бензинових і дизельних машин і при цьому відрізняються невеликою витратою палива. Які плагін-гібридні моделі бізнес-класу счістаются кращими в 2021 році - читайте нижче в матеріалі, повідомляє РБК-Украина.

Плагін-гібриди швидко стають одними з найбільш масових авто на європейських дорогах, де податки на транспорт безпосередньо залежать від рівня шкідливих викидів в атмосферу. В Україні ця тенденція теж набирає обертів.

Результат посилення екологічних норм вже можна побачити в зростаючої популярності автомобілів бізнес-класу PHEV. Причому число таких моделей набагато вище, ніж увійшло в свіжий рейтинг.

1. Mercedes-Benz C300e

Mercedes C-Class останнього покоління W206 в версії PHEV отримав акумуляторну батарею, що вдвічі перевищує ємність багатьох його конкурентів - заявлений запас ходу по циклу WLTP становить майже 100 кілометрів.

Силова установка C300e складається з 2,0-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом і електродвигуна потужністю 127 к.с. Цей S-клас в мініатюрі доступний як в кузові седан, так і в кузові універсал.

В Україні модель не представлена.

2. BMW 330e

Марка BMW стала першим брендом преміум-класу, який запропонував ринку переконливий представницький варіант PHEV у вигляді моделі 330e.

Cедан BMW 330e в новому поколінні поєднує в собі 2,0-літровий бензиновий турбомотор і електродвигун, встановлений перед коробкою передач, що робить управління ще більш відточеним. Володіючи сумарною потужністю до 288 к.с. автомобіль демонструє динаміку спорткара з чуйною трансмісією і плавним перемиканням передач.

В Україні ціни на модель стартують з 1 482 122 гривень.

3. Volvo V90 Recharge T6

Свої універсали з тим, що підключається гібридним силовим агрегатом Volvo запропонував набагато раніше, ніж більшість інших виробників, але свіжий V90 Recharge T6, без сумніву перевершив більшість конкурентів.

Автомобіль має скромну акумуляторну батарею на 11,6 кВт∙г, хоча виробник обіцяє і більш ємну батарею, що забезпечує як мінімум а це означає, що прямо зараз деякі конкуренти будуть йти далі тільки на електроенергії; хоча переглянута модель дуже скоро буде поставлятися з набагато більшою приводний батареєю, збільшуючи запас ходу на електриці за 80 кілометрів запасу ходу на електротязі.

Ще однією перевагою гібридного універсала Volvo є те, що його можна купити з системою повного приводу, чого не можна сказати про большистве конкурентів.

В Україні модель не представлена.

4. Peugeot 508 PSE

Ті, кому подобаються представницькі автомобілі з домішкою французького шарму, по достоїнству оцінять найостанніший варіант PEUGEOT PHEV: 508 Peugeot Sport Engineered. Це підключається гібрид з двома електромоторами, чотирма ведучими колесами і 355 силами сумарної потужності. Незважаючи на 40-кілометровий запас ходу на електриці, цей автомобіль - довгоочікуваний ковток свіжого повітря в сегменті симпатичних моделей PHEV.

В Україні модель не представлена.

5. BMW 545e xDrive

На відміну від 530E, цей підключається гібрид 5-ої серії поєднується з чудовою 3,0-літровою рядною "турбошiсткой" і електромотором, сумарно розвиваючими 388 л. В тільки дальність ходу на чистій електротязі не перевищує тільки дальність дії до 55 кілометрів.

Але козир 545e в тому, що він управляється з типовою для BMW точністю і балансом - незважаючи на додаткову вагу його електрифікованої трансмісії.

В Україні модель не представлена.

6. Skoda Superb iV

Останнім часом Skoda, намагається змінити сприйняття свого бренду, представивши на ринку підключаються гібридів модель за помірну ціну. У Superb iV використовується силовий агрегат, з яким добре знайомі водії Volkswagen Passat GTE.

Упакувавши його в більший сімейний автомобіль, який пропонується за нижчою ціною, чехи зробили напрочуд пристойну машину. Тим більше, що це перший підключається гібрид Skoda. Він не обіцяє захоплюючих відчуттів від водіння і не перевантажений шикарними бортовими технологіями, а їде і управляється майже так само, як і будь-який інший Superb. Що теж цінно.

Незважаючи на те, що акумулятор з'їдає частину багажного простору, у хетчбека все ще залишається 485 літрів, а в універсалі ще більше. Запас ходу на електриці заявлений на рівні 56 кілометрів. Якщо ви шукаєте місткий і економічний варіант PHEV, то далі можете не читати.

В Україні модель не представлена.

7. Mercedes-Benz E300de

Mercedes - єдиний гравець в сегменті PHEV, що пропонує поєднання дизельного двигуна і електромотора. Ще однією перевагою є те, що E300de пропонується в двох кузовах седан і універсал.

Правда, запас ходу на чистій електротязі складає всього 48 кілометрів. Але інтелектуальне управління живленням дозволяє оптимально реціркуліровать гальмівну енергію, а управління досить гостре для двотонного автомобіля.

В Україні ціни на модель стартують з 1 602 895 гривень.

8. Volkswagen Arteon eHybrid

Volkswagen Arteon зазнав фейсліфтінг в кінці 2020 року і тепер пропонує вибір між фастбека і універсалом з тим, що підключається гібридом. В установці eHybrid використовується поширена комбінація 1,4-літрового бензинового двигуна TSI і 113-сильного електромотора, причому тільки з переднім приводом - так що це не найшвидший PHEV на ринку.

Тим не менш, він досить сучасний і добре керований, а заявлений запас ходу по WLTP становить від 56 до 60 кілометрів (залежно від типу кузова).

В Україні модель не представлена.

9. Volvo S60 Polestar Engineered

Цей виключно красивий автомобіль отримав силову установку з тим, що підключається гібридом сумарно розвиваючи 400 кінських сил. Як і у випадку з V90, сімейство S60 PHEV має скоро оновитися, однак і в нинішньому вигляді залишається цікавим, але в кінцевому підсумку нішевим вибором.

В Україні модель не представлена.

10. Peugeot 508 Hybrid 225

Бензиново-електричний 508, доступний в кузовах седан або універсал SW, є однією з декількох моделей PHEV від родинних брендів Peugeot, Citroën, Vauxhall і DS, які вийшли на ринок приблизно в один і той же час. І цілком природно, що всі вони оснащуються приблизно однаково: 1,6-літровий бензиновий турбомотор приводить в рух передні колеса з деякою допомогою електродвигуна. У деяких моделях встановлюється ще один електродвигун на задній осі, забезпечуючи повний привід і додаткову динаміку.

З додаткових особливостей відзначимо 50 км запасу ходу на електротязі і можливість вибору передач за допомогою підрульових пелюсток.

В Україні модель не представлена.