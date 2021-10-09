Зарплати в Україні восени: де можна добре заработвть

У рейтингу найбільш затребуваних професій вересня трійку лідерства в вересні утримували менеджери з продажу, айтішники та банківські працівники, повідомляє UBR.

А ось з медициною ситуація нестабільна: високий попит на медпрацівників в серпні з 6,8% впав до 5,4%, розповіли експерти.

Експерти пов'язують даний тренд зі зниженням випадків коронавирусной інфекції, але прогнозують значний підйом в жовтні.

Примітний той факт, що по завершенню літа роботодавці Києва та області переглянули свої зарплатні пропозиції, піднявши середню ставку на 2500 грн. У підсумку вона склала 34 800.

У Житомирській та Херсонській областях зростання ще більш значний - оклади виросли на 5100 і 5800 грн відповідно, хоча в цілому середні зарплати тут невисокі - 15 400-15 500 грн/міс.

Крім столиці в найбільш привабливі з оплати області увійшли Чернівецька, Кіровоградська та Івано-Франківська, де зарплатні пропозиції варіюються між від 25 700 до 26 600.

Співробітників на посади держслужбовців в Україні шукали рідше за інших (всього 0,2% вакансій), але зарплатні пропозиції там навпаки значно збільшилися - на 12 000 грн.

Під даними, у вересні чиновникам і співробітникам некомерційних організацій пропонували в середньому 43 тис. грн, в той час як в серпні - тільки 31 тис. грн.

Однак категорію з найвищими окладами вересня традиційно представили працівники зі сфери ІТ: середні оклади тут склали 44 200. Тут також відзначається тенденція найму молодих фахівців без досвіду роботи, набір яких демпінгує зарплатні пропозиції в галузі. У зв'язку з цим у вересні зарплатна пропозиція впала на 11 200.

В цілому середня зарплата вересня по Україні, яку готові пропонувати 55% роботодавців, склала близько 18 000 грн.

За даними це на 1300 грн вище серпневого пропозиції. Решта 24% наймачів готові платити до 30 000 грн, ще 11% (в основному в столиці) викладають від 30 200 до 40 300 грн, а час, що залишився 10% платять від 40 300 грн.

Частіше, ніж медиків і фармацевтів, стали шукати маркетологів і PR-фахівців, а також робочий персонал. Незначно почастішав найм в сільському господарстві, на будівництві та в транспортній сфері.

Помітний спад серед пропозицій для бухгалтерів, працівників туристичної сфери та на студентів без досвіду роботи.

У сфері видобутку сировини, спортивних клубах, салонах краси, а також на страховому ринку роботу у вересні майже не пропонували. А найнижчі пропозиції із зарплати значилися в Чернігівській, Луганській і Тернопільській областях, де відмічено падіння в порівнянні з серпнем на 600-1200 грн.