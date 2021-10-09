"Безпрецедентний рекорд": в Швейцарії бум туризму

Сектор туризму Швейцарії вже перевищив рівень до пандемії, повідомляє РБК-Украина.

У Швейцарії в серпні кількість ночівель в готелях збільшилася на 34% в порівнянні з періодом до пандемії, оскільки більшість швейцарських громадян вирішили провести літні канікули всередині країни. Також в країні в цьому сезоні побувало чимало іноземних туристів. Про це пише﻿ Schengenvisainfo.com.

Згідно з прес-релізом, опублікованим днями на офіційній сторінці управління Швейцарії з туризму, кількість ночівель в готелях місцевих гостей була більшою, ніж будь-коли раніше. При цьому в країні зареєстрований рекорд у більш ніж 2,5 мільйона ночей в готелях на місяць.

"У серпні швейцарці провели 2,57 мільйона ночівель в готелях країни, що на 34,4% більше, ніж в останній "нормальний" рік перед пандемією. І це безпрецедентний рекорд" , - йдеться в заяві державної компанії "Швейцарський туризм".

Крім того, оскільки Швейцарія вирішила ввести менш суворі обмеження на в'їзд і відкрити кордони для іноземців, які були повністю вакциновані від COVID-19, країна змогла майже досягти рівнів, зареєстрованих у 2019 році. У порівнянні з тим же місяцем у 2019 році, 89% європейських гостей зупинялися у Швейцарії в серпні цього року.

Хто їде відпочивати до Швейцарії

Більшість мандрівників, які вирішили відвідати Швейцарію у серпні, були з країн Бенілюксу (231 000 ночівель), що на 2% більше в порівнянні з показниками 2019 року, включаючи Францію (170 000 ночівель) - плюс 11%.

Фото: Найбільше туристів їде до Швейцарії з Бельгії, Нідерландів та інших країн Західної Європи (unsplash.com/tim-trad)

Частина країн, громадяни яких вирішили відвідати Швейцарію цього літа, також була Німеччина (485 000 ночівель). Це на 7% більше, ніж два роки тому.

Протягом понад шести років країни Бенілюксу, Франція і Німеччина не бронювали таку велику кількість ночівель в серпні на ринку Швейцарії, попри нормальну епідеміологічну ситуацію, повідомляється на сайті.

Раніше у серпні 2019 року 58% ночівель були заброньовані гостями з країн Перської затоки. Також 39% склали мандрівники з Північної Америки.

"Зараз важливо використовувати цільові та ефективні кампанії, щоб повернути гостей, особливо з сектора ділового туризму" , - сказав директор управління швейцарського туризму Мартін Нідеггер.

У туристичних містах, таких як Женева, Базель і Цюріх, зафіксували найбільшу кількість туристів в серпні цього року. Однак цього року багато туристів також їздили в сільські райони, і, звичайно, в Альпи.

Раніше Швейцарія ввела нові правила в'їзду для мандрівників, які прибувають з шести третіх країн. Мандрівникам з Албанії, Вірменії, Азербайджану, Брунею та Японії дозволено в'їзд, тільки якщо вони нададуть сертифікат вакцинації від COVID однією з вакцин, дозволених для поїздки в країну.

Які умови в'їзду до Швейцарії з України

Для громадян України з 2 серпня 2021 року знято обмеження на в'їзд до Швейцарії.

Разом з тим при в'їзді до Швейцарії всім подорожуючим необхідно пред'явити сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози пройшло 14 днів).

Фото: В'їзд до Швейцарії вакцинованмм туристам з України дозволений без обмежень (unsplash.com/morgan-thompson)

Перелік визнаних у Швейцарії вакцин:

Pfizer/BioNTech (BNT162b2/Comirnaty/Tozinameran), Moderna (mRNA-1273/Spikevax/COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria/Covishield), Janssen/Johnson&Johnson (Ad26.COV2), Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Sinovac (CoronaVac).

Заміною вакцинації може послужити негативний результат ПЛР-тесту (тест необхідно зробити максимум за 72 години до в'їзду) або негативний результат швидкого тесту на антиген COVID-19 (тест потрібно зробити за 48 годин до в'їзду) або підтвердження того, що турист перехворів COVID-19 протягом останніх шести місяців і видужав.