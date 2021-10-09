Тарифи на український газ у рази вищі за собівартість

В Україні собівартість газу власного видобутку становить всього 3 грн за куб, тоді як українці платять за нього 8 грн. Українського блакитного палива вистачає всього на 50% потреби, повідомляє Обозреватель.

Про це у Верховній Раді заявив віцепрем'єр, міністр економіки Олексій Любченко. Він нагадав, що якщо з тарифом для населення питання вирішене, а з комунальними підприємствами підписано меморандум, то у промислових споживачів у країні можуть виникнути проблеми через високі ціни на газ.

Підприємства працюють за розрахунку, що тисячу кубометрів газу коштує близько 350 доларів. Водночас реальна вартість в окремі дні жовтня доходила до 1900 доларів.

"Собівартість українського газу – трохи більше ніж 3000 грн, а в балансі споживання український газ займає половину. Ціни на (європейському) ринку – вже понад 55 000. Потрібно говорити не стільки про населення і житлово-комунальну сферу, з якими уряд, підписавши меморандум, вирішив питання, а про промисловість, особливо хімічну, переробну, цукрову" , – пояснив Любченко.

Зазначимо, в Україні для населення встановили тариф на газ у розмірі близько 8 грн на кубометр. Він буде дійсним до травня 2022-го. Комунальні підприємства, які займаються виробництвам тепла і гарячої води, будуть купувати блакитне паливо за ціною трохи більш як 13 грн.

Бізнесу ж в жовтні пропонують купувати газ за більш ніж 39 грн за куб. А в пікові дні ціна на біржі може досягти більше від 500 грн за кубометр.

Чому подорожчало блакитне паливо

"Газпром" напередодні запуску "Північного потоку-2" обмежив поставки, не став замовляти додаткові потужності й фактично призвів до дефіциту блакитного палива. Додатково до цього: