Смерть нардепа Полякова: з'явилися нові деталі

Токсикологічна експертиза показала, що смерть Антона Полкова наступила в результаті реакції алкоголю і метадону, повідомляє Кореспондент.

Смерть нардепа Антона Полкова наступила в результаті реакції алкоголю і метадону. Про це повідомила народний депутат від Слуги народу Галина Янченко.

"За моєю інформацією, це показала токсикологія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нардеп Антон Поляков помер в ніч на п'ятницю, 8 жовтня. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

Розтин показав, що депутат помер від гострої коронарної недостатності і гострої ішемічної хвороби серця.