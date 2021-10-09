В таборі Одеси новий спалах коронавірусу

В Одесі у дитячому таборі "Молода Гвардія" виник спалах коронавірусу. Наразі вірус підтвердили в 14 підлітків з Вінниччини, повідомляє РБК-Украина.

Так, сімох відправили на самоізоляцію у медичну частину. Інших забрали додому батьки.

Зокрема, перед новою зміною, після попереднього спалаху, в оздоровчому закладі провели повну дезінфекцію, однак вберегти дітей від вірусу не вдалося.

27 вересня відбувся перше зараження вірусом. На той момент в УДЦ було 869 дітей.

Як розповіли в пресслужбі обласного управління охорони здоров'я, семеро хворих забрали додому батьки. Решта дітей перебуває в медсанчастині центру під наглядом лікарів. Зазначається, що хвороба у всіх протікає в легкій формі.

Окрім того, зараз у таборі працюють фахівці обласного центру контролю і профілактики захворювань. Про результати епідрозслідування повідомлять у понеділок.

Як захистити дітей від коронавірусу

Щоб вберегти дітей від захворювання на коронавірус потрібно: