У Кабміні пояснили, що дасть угоду з ЄС про "відкрите небо"
Угода про єдиний авіаційний простір з ЄС дозволить підвищити в Україні конкуренцію, що знизить ціни на перельоти всередині країни. Крім того, договір дасть більше можливостей для використання безвізу, повідомляє РБК-Украина.
Про це розповiла віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина.
В першу чергу угода про "відкрите небо" з ЄС дозволить збільшити кількість компаній на ринку авіаперевезень України. "Тобто компанії з ринку ЄС зможуть працювати на українському ринку. Це означає збільшення конкуренції, зниження цін, збільшення перельотів", - додала вона.
За її словами, прихід на ринок європейських авіакомпаній дозволить збільшити кількість перельотів з інших міст України, а не тільки з Києва.
"Буде більше можливостей користуватися безвізом", - підкреслила Стефанішина.
Нагадаємо, наприкінці червня Рада ЄС схвалила підписання з Україною Угоди про"відкрите небо".