У Кабміні пояснили, що дасть угоду з ЄС про "відкрите небо"

Угода про єдиний авіаційний простір з ЄС дозволить підвищити в Україні конкуренцію, що знизить ціни на перельоти всередині країни. Крім того, договір дасть більше можливостей для використання безвізу, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповiла віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина.

В першу чергу угода про "відкрите небо" з ЄС дозволить збільшити кількість компаній на ринку авіаперевезень України. "Тобто компанії з ринку ЄС зможуть працювати на українському ринку. Це означає збільшення конкуренції, зниження цін, збільшення перельотів" , - додала вона.

За її словами, прихід на ринок європейських авіакомпаній дозволить збільшити кількість перельотів з інших міст України, а не тільки з Києва.

"Буде більше можливостей користуватися безвізом" , - підкреслила Стефанішина.

Нагадаємо, наприкінці червня Рада ЄС схвалила підписання з Україною Угоди про"відкрите небо".