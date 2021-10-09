Україна на порозі континентальної газової війни

Віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина вважає, що "Північний потік-2" відкриває "поле для газової битви на всій території континентальної Європи", повідомляє УНИАН.

Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода у суботу, 9 жовтня.

"Ми [Україна] зараз на порозі континентальної газової війни, яку почала Росія. У 2020-му році закінчилася дія Енергетичної стратегії РФ. Вона визначала, що великі копалини є одним з інструментів геополітичного впливу. Вони рухалися у форматі "країна за країною" , - підкреслила вона.

"І ціни на газ - це тиск для запуску "Північного потоку-2", та індивідуальний шантаж кожної країни – це все частина гібридної війни" , – додала Стефанишина.

Стефанішина наголошує, що змусити Росію зменшити свої "апетити" може лише консолідована позиція Європейського союзу. Саме на цю позицію чекають від саміту Україна-ЄС, який відбудеться наступного тижня.

"Якщо ЄС буде готовий консолідовано виступити з позицією, то це буде елемент, який змусить Росію зменшити свої апетити, так само, як свого часу РФ відступила від лінії розмежування на Донбасі" , - зазначила віце-прем’єр.

За її словами, готовність ЄС до цього вже є, і 12 жовтня під час саміту ЄС вона буде зафіксована.

"Єдині побоювання щодо цього полягають в тому, що гібридні методи Росії набагато швидші, ніж методи, які можуть застосовувати європейські країни. Тому головне – виграти час. Ми достатньо швидко прийшли від ініціювання до досягнення домовленості, яка буде зафіксована на саміті" , - додала Стефанішина.

Віце-прем'єр вважає, що Україна - одна з найбільш стійких країн в контексті енергетичних криз.

"У нас немає ніяких завищених очікувань або позитивних очікувань щодо Росії. Фактично ми в максимально негативній ситуації. Але при цьому ми продовжуємо бути надійним газовим транспортером, продовжуємо виконувати європейські правила. Для нас важливо, щоб європейські партнери теж це робили" , - резюмувала вона.

8 жовтня Верховна Рада закликала Європейський парламент невідкладно розглянути на пленарній сесії і вжити заходів для заборони проекту "Північний потік-2".

Раніше голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку та веде прямий шантаж задля комерційного запуску газопроводу "Північний потік-2".

Довідка: Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2", його запустять після сертифікації, як прогнозують, на початку 2022 року.

4 жовтня "Газпром" повідомив, що почав заповнювати газом першу нитку газопроводу "Північний потік-2".