Біля будинку Порошенко проходить мітинг

Поліція Київської області забезпечує правопорядок під час мирної акції в селі Козин Обухівського району, повідомляє УНИАН.

Про це повідомляє поліція Київщини на своїй сторінці у Facebook.

"Опівночі в селі Козин розпочалася мирна акція двох громадських організацій з різними точками зору на політичні події в країні" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події публічний порядок забезпечують понад 60 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців.

За даним правоохоронців, між учасниками акції розпочався словесний конфлікт, який поліцейські швидко припинили.

"Наразі поліція дбає про те, щоб дії учасників мітингу відбувались в межах закону. Правоохоронці продовжують забезпечувати публічний порядок та безпеку" , - додали в главку.

У поліції не називають, під чиїм будинком відбувається мітинг, проте у партії "Європейська солідарність" звинуватили﻿ Банкову в проплаченій акції під будинком Петра Порошенка.

8 жовтня голова Служби безпеки України Іван Баканов не виключив, що у справі з постачання вугілля із терористичних організацій ЛНР/ДНР до відповідальності можуть притягнути 5-го президента України Петра Порошенка та колишню очільницю Нацбанку Валерію Гонтареву.