У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена Євген Куценко. Він був одним із засновників компанії "Олком", повідомляє Обозреватель.

Інформацію про факт смерті підтвердила прес-секретар ГУНП Запорізької області Олена Лебединська. За попередніми даними, мова йде про самогубство, уточнює Depo.Запорожье з посиланням на правоохоронців.

Євген Куценко: джерело ria-m.tv

Відзначається, що в зведеннях швидкої допомоги сказано про 53-річному чоловікові, який повісився в Мелітополі на проспекті 50 років Перемоги.

За даними місцевого сайту "РІА-М" , у Куценко були проблеми з бізнесом. Його молокозавод виявився на межі закриття.

Бізнесмена виявили на проспекті 50 років Перемоги. Джерело Google Maps

Крім того, що 53-річний Євген Куценко був одним із засновників "Оклом", він керував молочно-жирових комбінатом "Південний" і володів торговою маркою "Молочна ріка". Він також потрапляв в рейтинги українських багатіїв, а в різні роки його активи оцінювали в 39-151 мільйон доларів.