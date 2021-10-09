10 жовтня: свято, прикмети і що не можна робити

У неділю, 10 жовтня, відзначається день церковної пам'яті святого Калістрата, а також преподобного Саватія. Іменини святкують Петро, Дмитро, Герман, Михайло, Марк і Гнат, повідомляє Обозреватель.

Вважається, що за прикметами сьогодні можна визначити, якою буде погода в найближчому майбутньому. Що можна і що не можна робити цього дня, читайте в матеріалі.

Пам'ять святого Калістрата

Православна церква 10 жовтня шанує пам'ять святого Калістрата Візантійського та преподобного Саватія Соловецького.

Цього дня бджолярі ховали останні вулики й просили дітей до семи років помолитися про збереження бджіл: вважалося, що для цього потрібна особлива моральна чистота, яка властива маленьким дітям.

Саватій Соловецький. Джерело: azbyka.ru

Що не можна робити 10 жовтня

Згідно з повір'ям, сьогодні не можна працювати (за винятком занять бджолами), а також ходити до лісу (є ризик заблукати).

Суха погода – зима прийде ще нескоро. Джерело: Pixabay

Прикмети 10 жовтня