10 жовтня: свято, прикмети і що не можна робити
У неділю, 10 жовтня, відзначається день церковної пам'яті святого Калістрата, а також преподобного Саватія. Іменини святкують Петро, Дмитро, Герман, Михайло, Марк і Гнат, повідомляє Обозреватель.
Вважається, що за прикметами сьогодні можна визначити, якою буде погода в найближчому майбутньому. Що можна і що не можна робити цього дня, читайте в матеріалі.
Пам'ять святого Калістрата
Православна церква 10 жовтня шанує пам'ять святого Калістрата Візантійського та преподобного Саватія Соловецького.
Цього дня бджолярі ховали останні вулики й просили дітей до семи років помолитися про збереження бджіл: вважалося, що для цього потрібна особлива моральна чистота, яка властива маленьким дітям.
Що не можна робити 10 жовтня
Згідно з повір'ям, сьогодні не можна працювати (за винятком занять бджолами), а також ходити до лісу (є ризик заблукати).
Прикмети 10 жовтня
- Півень співає на схід – до обману, на захід – до порожньої обіцянки, на північ – доведеться ламати голову над чимось, на південь – випаде весело погуляти.
- Суха погода – зима прийде ще нескоро.
- Гроза – зима буде без снігу, короткою і нехолодною.