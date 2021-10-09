Українцям роздадуть по дві тисячі гривень на комуналку

В Україні всього за місяць кількість субсідіантов збільшилася на 100 тис. Сімей і досягло 2,5 млн. У середньому кожен одержувач може розраховувати на дві тисячі гривень, які можна буде витратити на комуналку, повідомляє Обозреватель.

Про це, як повідомляє пресслужба Мінсоцу, повідомив заступник міністра Віталій Музиченко. В окремих випадках розмір допомоги буде досягати і 10 тис. грн. Це стосується багатодітних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Вони значно більше витрачають комуналки, тому і виплату вище.

Щоб отримати гроші, заяву або декларацію можна подати в такий спосіб:

звернутися до представника територіальної громади або ЦНАП,

звернутися до органу соціального захисту населення,

відправити документи через "Укрпошту",

онлайн на сайті Мінсоцполітики (потрібно мати електронні засоби ідентифікації).

Відзначимо, розмір субсидії вважається індивідуально і залежить від доходу, склад сім'ї, а також розміру житла. В середньому українці платять за комуналку близько 15% свого сукупного доходу. Однак пенсіонери, які традиційно мають низький дохід, можуть розраховувати і на більш істотну допомогу.

Без субсидії ризикують залишитися ті, хто має кілька будинків або машин, офіційно не працюють, витратили понад 50 тис. грн на велику покупку, мають борги по комуналці. Також якщо 15% від сукупного доходу вистачає на те, щоб платити за комуналку в межах соціальних нормативів, субсидія не призначається.