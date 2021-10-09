Обвинувачений в корупції канцлер Австрії подав у відставку

Австрійський канцлер Себастьян Курц оголосив про відставку. Про це він заявив на пресконференції в суботу, 9 жовтня, повідомляє Лента.Ру.

Політик прийняв рішення залишити пост канцлера Австрії у зв'язку з тим, що стосовно нього ведеться розслідування за підозрою в пособництві хабарництву і зловживанні довірою. Уточнюється, що тимчасово виконувачем обов'язків канцлера став глава МЗС Олександр Шалленберг.

Курц, в свою чергу, залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії (АНП). Йдучи з поста канцлера, він займе місце в Національній раді, яка належить до нижньої палати парламенту.