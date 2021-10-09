У Санкт-Петербурзі сталася пожежа в історичному центрі

У російському Санкт-Петербурзі 9 жовтня загорілася покрівля шестиповерхового житлового будинку, розташованого в історичному центрі міста. Вогонь охопив площу 800 квадратних метрів, а з будівлі евакуювали людей, повідомляє Обозреватель.

За інформацією ТАСС з посиланням на головне міське управління Міністерства з надзвичайних ситуацій будівля розташована на набережній річки Карпівки в Петроградському районі. Йдеться про прибутковий будинок купця К.Г. Чубакова, побудований у 1906-1907 роках .

Пожежа, якій привласнили третій ранг складності, почалася близько 18:16. До ліквідації залучено 18 одиниць техніки та 80 осіб особового складу.