Олег Сенцов став членом членом Європейської кіноакадемії
Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов став членом Європейської кіноакадемії. Про це він поділився в Facebook в суботу, 9 жовтня, повідомляє Новое время.
За словами Сенцова, йому двічі пропонували стати членом організації, але режисер відмовлявся, оскільки не вважав себе гідним.
«Я дуже вдячний їм, а особливо президенту EFA Агнешки Холланд, за ту підтримку, яку вони надавали мені під час ув'язнення. Вони двічі пропонували мені стати членом цієї організації: коли я був ще за ґратами та одразу, як вийшов звідти. Я відмовлявся, бо не вважав себе гідним цього, бо в мене було тільки одне маленьке кіно. Після прем'єри мого другого фільму у Венеції, я відбувся саме як режисер, а не як політв'язень, і я погодився вступити в ряди кіноакадемії. Відбулись певні бюрократичні процедури - і ось я отримав повідомлення, що вже є членом Європейської кіноакадемії», - написав він.