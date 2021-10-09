Олег Сенцов став членом членом Європейської кіноакадемії

Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов став членом Європейської кіноакадемії. Про це він поділився в Facebook в суботу, 9 жовтня, повідомляє Новое время.

За словами Сенцова, йому двічі пропонували стати членом організації, але режисер відмовлявся, оскільки не вважав себе гідним.