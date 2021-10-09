Стефанишина вважає питання України в НАТО "політичним"

Рішення про вступ України в НАТО знаходиться виключно в політичній площині. Про це заявила віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанишина в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє Кореспондент.

За її словами, для вирішення питання про членство в Альянсі використовуються всі доступні майданчики.

"Ми вимагаємо такої стратегічної ясності від НАТО. У 2021 році, всі держави члени НАТО підтвердили, що Україна буде в НАТО" , - зазначила чиновниця.

Вона нагадала, що Україна прийняла спеціальне рішення на Раді національної безпеки та оборони і продовжує роботу над переходом на стандарти НАТО.