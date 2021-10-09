До України прибула перша офіційна партія iPhone 13

9 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула перша офіційна партія продукції від компанії Apple, яка складалася з 8 тисяч смартфонів iPhone 13, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Держмитслужби. Загалом до України прибуло більш як 8 тисяч смартфонів лінійки iPhone 13 вартістю понад $7,5 млн. Державна митна служба України розпочала оформлення товару.

У відомстві нагадують, що 30 червня Apple відкрила офіційний офіс в Україні. У вересні відбулась зустріч президента Володимира Зеленського з генеральним директором компанії Тімом Куком під час якої Президент повідомив, що Україна зацікавлена у розширені присутності Apple на своїй території.