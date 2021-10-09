У Києві обшукали офіси Управління освіти Святошинської РДА

Прокуратура Києва провела обшуки в службових приміщеннях Управління освіти Святошинської РДА та в офісних приміщеннях підрядних підприємств. Чиновники і підрядники підозрюються в установці неякісних пожежних сигналізацій в школах, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними пресслужби столичної прокуратури згідно з матеріалами слідства, приватні товариства протягом 2018 - 2020 років на замовлення управління освіти Святошинської РДА здійснювали роботи по установці протипожежних систем голосового оповіщення, раннього виявлення, пожежогасіння та димовидалення в школах. Вартість робіт склала 6,9 млн гривень.

"У ході досудового розслідування встановлено, що підрядні організації виконали роботи в повному обсязі і з завищенням вартості. Також встановлено, що виконання субпідрядних робіт оформлялося на підприємства з ознаками фіктивності" , - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що обшуки пройшли в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу.

У прокуратурі також нагадали про те, що в серпні поточного року начальнику Управління освіти Святошинської РДА було повідомлено про підозру за фактом розтрати близько 2 млн гривень, виділених на реконструкцію навчальних закладів району.