МОЗ відреагував на випадок поліомієліту на Рівненщині

У Рівненській області проведуть додаткові тури імунізації дітей від поліомієліту, а невакцинованих дітей неприпустимий до навчання, повідомляє Дзеркало тижня.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області, заявили в Міністерстві охорони здоров'я.

Було розглянуто питання про випадок захворювання поліомієлітом у Рівненській області та заходи щодо недопущення розповсюдження захворювання на території області. Ситуація була класифікована як НС біологічного характеру обласного масштабу, створено штаб з ліквідації наслідків.

"Протягом 14 днів — з 11 по 22 жовтня в області пройде невідкладний "нульовий" тур вакцинації з використанням вакцини ІПВ на території області, де зафіксовано випадок (Rapid response vaccination (Round Zero)), для дітей до 5 років включно незалежно від раніше проведеної вакцинації. Наступні три раунди триватимуть 90 днів і охоплюватимуть все населення області цієї вікової групи" , - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Комісія прийняла рішення, що невакцинованих дітей не допускатимуть до навчання - їх забезпечать іншими формами навчання.

В Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був виявлений у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичним стандартом, за релігійними переконаннями.