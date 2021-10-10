Вчені розповіли, чому мурахи кружляють навколо iPhone

У мережі стало знову популярним відео, на якому показано мурах, які бігають навколо iPhone, який приймає вхідний дзвінок. Така поведінка комах може пояснюватися "електромагнітної хвилею", яку випромінює смартфон, повідомляє Обозреватель.

Відео було опубліковано на Youtube-каналі ViralVideoLab. Ентомолог з університету штату Нова Англія (США) Найджел Ендрю сказав, що така поведінка пояснюється магнетизмом, який використовується ними для орієнтування.

Мурахи марширують навколо iPhone. Джерело: Скріншот

"У них є магнітні рецептори в антенах. Якщо вони подорожують на великі відстані, вони використовують магнітні сигнали з землі, щоб знати, чи йдуть вони на північ, схід, південь або захід" , – говорив учений.

У свою чергу Саймон Робсон з Університету Джеймса Кука в Квінсленді (Австралія), що iPhone не пов'язаний з маршем мурах.

"Є багато прикладів, коли мурахи фактично починають формуватися в коло без телефону" , – відзначав він.

За його словами, така поведінка комах – наслідок їх систем зв'язку і спілкування. Водночас форма смартфона могла вплинути на те, що мурахи зібралися в коло. На їх інтенсивне поведінку могла також вплинути вібрація, але мурахи можуть влаштовувати марші і без iPhone.